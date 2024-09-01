Как информирует «НБН»,ссылаясь на официальные Telegram-профили мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, этим воскресным днем, российско-оккупационная армия не менее десяти раз обстреливала город.

Исходя из слов главы Харьковской военной администрации, зафиксированы попадания в ряд объектов гражданской инфраструктуры. В соответствии с предварительными сведениями, есть как минимум 6 пострадавших (численность уточняется). Кроме того, остается высокая степень угрозы нанесения повторных атак со стороны «второй армии мира».

В соответствии с данными мэра Харькова Терехова, один из вражеских ударов угодил в район частных застроек: пожары охватили подворья и торговый центр. В числе раненых граждан — бригада медиков, выехавшая на место обстрелов для помощи пострадавшим.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской ОВА сообщали о результатах поисково-спасательной операции в обстрелянной многоэтажке.