Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канала президента Украины Владимира Зеленского, российско-оккупационные войска не прекращают терроризировать прифронтовой Харьков — сегодня были обстреляны торговый центр и идентичные, абсолютно гражданские объекты, и удары сознательно наносились захватчиками «просто по городу».

По словам Зеленского, на данный момент известно о более, чем 30 гражданах, получивших ранения различной степени тяжести. Также, к ликвидации последствий привлечены все необходимые силы, цель которых — проведение для поисково-спасательной операции.

Президент Украины добавил, что также следует обратить внимание на очередное военное преступление РФ «всем необходимым силам мира» для прерывания серии подобных террористических действий.

Украинский лидер подвел черту:

Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров — смелость дать Украине все то, что необходимо для защиты.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский сообщал, сколько ракет, авиабомб и дронов-камикадзе РФ выпустила по Украине только в течение текущей недели.