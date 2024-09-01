Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, было бы вполне справедливым, чтобы и украинцы смогли надлежаще отвечать на российский терроризм именно так, как необходимо, и только это поможет остановить военные преступления страны-агрессора.

По словам Зеленского, лишь на протяжении этой недели, путинские войска применили против украинцев более 160 различных ракет, 780 корректируемых/управляемых авиабомб (КАБов) и 400 разнообразных дронов-камикадзе.

Президент Украины акцентировал, что для полноценной защиты и обеспечения безопасности наших городов от подобных агрессивных действий, государствам-партнерам следует предоставлять больше поддержки «для украинского справедливого ответа».

В частности, только разрешение на дальнобойные удары ВСУ по точкам запуска ракет из РФ, в совокупности с уничтожением военной логистики армии Путина и одновременной ликвидацией всех вражеских целей, «поможет противостоять российскому злу».

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о результатах поисковой операции в обстрелянной многоэтажке.