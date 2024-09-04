Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, численность травмированных вследствие российского утреннего удара по Львову возросла до 53 человек.

В частности, по состоянию на 11 часов 30 минут этого дня, «чрезвычайникам» удалось спасти 12 человек. К сожалению, из-за военного преступления страны-агрессора — 7 граждан погибли (среди убитых Россией есть дети).

Также, на месте инцидентов не прекращают работать психологи ГСЧС Львовской области, уже успевшие оказать весь спектр необходимой помощи 82 пострадавшим, включая 11 несовершеннолетних.

К ликвидации последствий российской атаки привлечены более 140 специалистов-спасателей и 33 единицы спецтехники: поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал утренние удары РФ по Львову и Кривому Рогу.