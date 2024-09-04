Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского, государство-террорист снова осуществило атаки на наши города, убив и ранив множество людей — вследствие обстрела Львова погибли пять человек, среди которых 14-летняя девочка.

Исходя из слов Зеленского, всего пострадало более 30 наших сограждан. Также, во Львове разрушены обычные жилые дома, общеобразовательные заведения и несколько медучреждений.

Кроме того, из-за российского удара по Кривому Рогу, повреждены многоэтажки и объекты гражданской инфраструктуры. На местах инцидентов не прекращают работу надлежащие структуры, делающие все возможное и необходимое для устранения последствий атаки. Всем травмированным гражданам оказана требуемая медпомощь.

Лидер Украины резюмировал:

Террор нужно остановить.

Ранее мы писали о том, что Зеленский показывал последствия массированного обстрела Харькова.