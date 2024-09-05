Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт посольства Германии, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, в период осуществления вышеописанного переговорного процесса, пообещал украинскому коллеге Рустему Умерову максимальную поддержку Берлина, исключающую какие-либо оговорки.

По словам Писториуса, противовоздушная оборона Украины по-прежнему сохраняется в центре внимания немецкой поддержки: в текущем году Бундесвер отправит нашей стране системы IRIS-T, не исключая боеприпасы к ним и ЗРК «Гепард».

Глава немецкого оборонного ведомства подвел черту:

Мы продолжим помогать и после этого — без всяких ««если» и «но»».

Следует отметить, что Германия намерена передать Украине еще 8 систем IRIS-T SLM и 9 сопутствующих комплексов IRIS-T SLS: по две ЗРК отправят еще в 2024 году, оставшиеся — в течение 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Маск повторно объяснил, почему не разрешал включать Starlink возле Крыма.