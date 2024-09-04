Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Илона Маска, бизнесмен не позволил функционировать терминалам спутниковой связи Starlink у территории временно оккупированного Крыма по запросу Украины в 2022 году, поскольку такие действия нарушили бы ряд правил.

По словам Маска, в позапрошлом году, в его компанию посреди ночи поступил запрос от правительства Украины на активацию Starlink у Крымского полуострова на протяжении нескольких часов, без одновременного снятия ограничений со стороны Вашингтона: если бы миллиардер выполнил просьбу Киева, то тем самым совершил бы уголовное нарушение американского законодательства, в особенности потому, что данный тип связи является «коммерческим, а не военным».

Миллиардер акцентировал:

Но если мы намеренно участвуем в откровенных действиях войны, тогда мы делаем Starlink военной системой, и другие страны имеют полное право атаковать наши спутники.

Ранее мы писали о том, что Маск отвечал, дарил ли электрокар Tesla Cybertruck Кадырову.