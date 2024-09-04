Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт премьер-министра Польши Дональда Туска, Варшава не против присоединиться к восстановлению объектов гражданской инфраструктуры, поврежденных вследствие ракетной атаки государства-террориста на Львов.

По словам Туска, Львову необходима помощь, поскольку россияне осознанно нацелили удар на центр города. В частности, страна-агрессор фактически уничтожила множество многоквартирных домов, имеющих историческое значение, и «Польша готова помочь в их восстановлении».

Следует отметить, что во Львове закончили аварийно-поисковые мероприятия на местах атаки оккупантов: «чрезвычайникам» удалось спасти 12 человек. Однако, 7 человек, включая троих детей — погибли. Также, травмировано 64 человека (из них — 8 несовершеннолетних).

Кроме того, разрушены не менее 50 домов в исторической центральной части Львова, а также медучреждения, школы и другие здания.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сказал об утреннем обстреле Львова и Кривого Рога.