Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал российского пропагандистского агентства «РИА-Новости», кремлевский тиран Владимир Путин заявил — РФ никогда не отказывалась от участия в мирных переговорах, содержащих в основе не «эфемерные требования», а документы, согласованные и парафированные в Стамбуле.

По словам Путина, только несколько стран смогут выступать в качестве посредников в потенциальных переговорах с Украиной.

В частности, российский диктатор якобы с уважением относится исключительно к своим «друзьям» и «партнерам», считающимися открыто заинтересованными в решении всего спектра вопросов, связанного с «этим конфликтом».

Путин полагает, что его «мирный план» обязательно поддержат правительства Китайской Народной Республики, Бразилии и Индии, так как кремлевский тиран находится на постоянном контакте «с нашими коллегами по этому вопросу».

Международный преступник также выказал уверенность в том, что лидеры указанных государств «искренне стремятся к тому, чтобы разобраться во всех деталях этого сложного процесса».

Ранее мы писали о том, что Путин указывал на первоочередную цель войны РФ против Украины.