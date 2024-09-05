Как информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистский «Первый канал», на пленарной сессии «Восточного экономического форума», кремлевский тиран Владимир Путин заявил, что в первую очередь РФ необходимо оккупировать Донецкую и Луганскую области.

По словам Путина, Украина якобы стремилась отвлечь российскую армию, заставляя Кремль «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой» [речь идет о прорыве ВСУ в Курскую область], таким образом намереваясь остановить продвижение «освободителей» на ключевых направлениях, — «прежде всего на Донбассе», захват которого является главной и первоочередной задачей оккупантов.

Кроме того, российский диктатор указал — государство-террорист (РФ), по его мнению, никогда не отказывалось от переговоров по Украине, но процесс должен быть основан исключительно на формате «стамбульских соглашений».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Силы спецопераций отчитывались об уничтожении логистики армии Путина на Курщине.