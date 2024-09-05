Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Facebook-профиле Министерства внутренних дел Украины, количество погибших вследствие удара государства-террориста по вышеописанному учебному заведению в Полтаве увеличилось до 54 человек.

Кроме того, в департаменте коммуникаций правоохранительного ведомства добавили — численность травмированных мирных граждан возросла до 297 человек. Также, поскольку ведение поисково-спасательных мероприятий все еще продолжается, с учетом всего спектра составляющей безопасности, из-под завалов могут быть извлечены еще не менее 5 человек.

Правоохранители добавили, что специалистам-спасателям пришлось разобрать и вывезти 1 760 тонн строительного мусора с мест «прилетов», и это несколько усложняет процесс спасательной операции.

Фото — facebook.com/mvs.gov.ua

Фото — facebook.com/mvs.gov.ua

Фото — facebook.com/mvs.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что Польша поможет восстановить исторические памятники Львова после ракетного обстрела РФ.