Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Facebook-профиле главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, ракетной атакой, осуществленной «второй армией мира», в Павлограде травмированы 50 мирных жителей, и 1 человек погиб.

В соответствии с предварительной информацией, предоставленной Лысаком, в число пострадавших входит трое детей: одна 9-летняя девочка и два мальчика в 11-летнем и 4-летнем возрасте.

Также, по словам главы Днепропетровской ОВА, среди пострадавших, находящихся в больнице, двое — в тяжелом состоянии. Бригады медиков делают все возможно и необходимое, чтобы спасти мирных граждан.

Лысак уточнил — самому старшему из пострадавших исполнилось 86 лет, а самому маленькому — 4 года: всем им предоставляют необходимую медпомощь.

Фото — facebook.com

Фото — facebook.com

Фото — facebook.com

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