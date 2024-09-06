Как информирует «НБН» со ссылкой на «Час вопросов к правительству», транслировавшийся YouTube-каналом «Телеканал Рада», Шмыгаль заявил — более половины расходной части государственного бюджета идет на перекрытие потребностей Сил обороны.

Исходя из слов Шмыгаля, Кабмин не прекращает одновременную работу над привлечением дополнительных внешних (разнообразные типы налогообложения населения) и внутренних ресурсов (помощь стран-партнеров).

Глава Кабмина уверил — потребности Украины в предоставлении внешнего финансирования на этот год достигли не менее 38 млрд долларов, при этом, затраты на обеспечение оборонного сектора страны (в основном — армию) составляют около 60 процентов от всей суммы расходной части общего фонда госбюджета.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сырский объяснял, как задержка военной помощи США отразилась на боевом потенциале украинской армии.