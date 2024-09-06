Как информирует «НБН» со ссылкой на материал канала CNN, по наблюдениям главкома ВСУ Александра Сырского, несвоевременное предоставление военной помощи Вашингтоном, вызвало не только возникновение дефицита боеприпасов у защитников.

По словам Сырского, многомесячное откладывание отправок американской военной помощи, привело к критической нехватке боеприпасов и одновременно понизило морально-боевой дух украинских военных. В частности, вышеописанные проблемы сформировали трудности на передовой, с которыми Украина не прекращает бороться и на данном этапе войны.

Главком ВСУ добавил, что регулярно посещает передовую, где проводит определенное время, знакомясь с мнением личного состава Сил обороны:

Мы говорим на одном языке… Мы понимаем друг друга независимо от того, с кем я разговариваю — или это рядовой солдат, или стрелок, например, или командир бригады, или командир батальона.

Ранее мы писали о том, что в Пентагоне называли дополнительную причину запрета на удары ВСУ вглубь территории РФ.