Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Телеканал Рада», премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил — государство-террорист начало подготовку к осуществлению массированных обстрелов энергосистемы нашей страны.

Исходя из слов Шмыгаля, спецслужбы Украины располагают соответствующими разведывательными данными о высокой вероятности последующих глобальных ракетно-дроновых ударов страны-агрессора по объектам отечественной энергоинфраструктуры.

Глава Кабмина добавил, что «освободители» не оставят украинскому населению такой «роскоши», как спокойная жизнь, поскольку террористически-геноцидная политика путинского режима не прекратится в краткосрочной перспективе.

Шмыгаль резюмировал:

Мы уже знаем разведданные о том, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль рассказывал, какой процент госбюджета уходит на нужды ВСУ.