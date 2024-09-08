Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле Сумской областной военной администрации, ночью на воскресенье, 8 сентября, российско-оккупационные войска сбросили на указанный город несколько корректируемых/управляемых авиационных бомб (КАБов).

В соответствии с предварительной информацией, предоставленной Сумской ОВА, из-за вышеописанной воздушной атаки захватчиков, два человека погибли, еще у четырех человек — ранения различной степени тяжести (включая двоих несовершеннолетних).

Кроме того, почти полностью разрушены частные домовладения и повреждены автомобили.

Над ликвидацией последствий авиаудара не прекращают работать бригады соответствующих служб. Также, травмированным гражданам оказан весь спектр необходимой медицинской помощи.

Власти Сумщины напомнили, что следует сохранять осторожность и не покидать укрытий во время воздушной тревоги, и это поможет сберечь как себя, так и своих близких.

Фото — t.me/Sumy_news_ODA

Фото — t.me/Sumy_news_ODA

Ранее мы писали о том, что вчера, 7 сентября, РФ обстреляла ракетами Павлоград, есть многочисленные жертвы.