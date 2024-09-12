Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала Metropoles, по мнению президента Владимира Зеленского, бразильцы поддерживают Украину, но китайско-бразильское предложение, касающееся завершения войны — деструктивно.

По словам Зеленского, вопреки тому, что Украина сохраняет абсолютно нормальные отношения с Бразилией, президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва не поддерживает Киева должной мере, и не намерен помогать остановить войну. В частности, речь идет об одновременных призывах со стороны Китая и Бразилии усесться за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным ради «примирения», что неприемлемо.

Президент Украины подчеркнул:

Я хотел увидеть в его [Луиса Инасиу Лулы да Силвы] опыте понимание происходящего, а не просто политическое примирение. Примирение с чем? Что значит просто сесть и поговорить? Он [Путин] убийца… Какой компромисс? Просто отдать свою землю, забыть, что они [россияне] убивают наших людей? Этот компромисс — просто неприемлемые вещи… Поэтому я считаю, что это деструктивно.

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался об отказе Монголии арестовать Путина по требованию МУС.