В среду, 11 сентября, в ходе выступления на конференции United for Justice, посвященной обстрелам гражданской инфраструктуры Украины, Зеленский прокомментировал отказ руководства Монголии по требованию МУС взять под стражу главу Кремля во время его официального визита в страну, информирует «НБН».

По словам президента, в мире существует множество конвенций, более 100 государств ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда. Однако недавно для российского диктатора нашлось исключение в Монголии, за что украинский лидер возлагает ответственность на весь мир.

Гарант подчеркнул, что международное сообщество должно не допустить разрушения оставшихся норм и остановить деградацию системы права. В частности, Римский статут и ордер на арест МУС должны работать так, чтобы ограничить и обеспечить изоляцию кремлевского диктатора.

Зеленский добавил, что нормы законов действуют тогда, когда действуют люди в защиту закона, призвав мир объединиться ради справедливости.

Ранее отказ Монголии арестовать Путина прокомментировал главный прокурор МУС.