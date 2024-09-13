Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль президента Украины Владимира Зеленского, среди гражданских — Ление Умерова (девушка, которую «освободители» взяли в заложники, когда она приехала позаботиться о больном отце).

Кроме того, получилось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали», а вскоре домй вернется Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.

По словам Зеленского, он весьма благодарен всей команде, обеспечившей освобождение и возвращение военнопленных и заложников из неволи государства-террориста.

В отдельности, президент Украины пожелал отметить каждое украинское подразделение, пополняющее «обменный фонд» нашего государства: речь идет о воинах, захватывающих российских оккупантов и соответствующих службах, обезвреживающих ДРГ РФ или коллаборационистов, таким образом приближая освобождение наших людей.

Зеленский резюмировал:

Должны вернуть домой всех наших — и воинов, и гражданских.

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Ранее мы писали о том, что Лубинец называл количество детей, которые живут в российской оккупации.