Омбудсмен на Саммите первых леди и джентльменов сообщил, что под российской оккупацией живут более 1,5 миллиона юных украинцев. По его словам, дети каждый день находятся под угрозой депортации, информирует «НБН» со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Уполномоченный ВРУ по правам человека напомнил, что «освободители» регулярно принудительно вывозят несовершеннолетних граждан Украины из захваченных регионов в Российскую Федерацию. Официальное количество таких детей составляет 19 546, однако точную цифру никто не знает.

Лубинец рассказал, что в августе оккупанты более 1000 юных украинцев из Херсонской области отправили «оздоравливаться» в Кабардино-Балкарскую Республику страны-агрессора, и неизвестно, сколько из них вернется домой.

Ранее омбудсмен заявлял, что нередко россияне усыновляют депортированных украинских детей. В прошлом году СМИ сообщали, что депутат Госдумы РФ Сергей Миронов «удочерил» похищенную из Херсона девочку, изменив ей имя и место рождения.