Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», спикер китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила — Пекин приступил к ведению переговоров с Киевом относительно 6 пунктов китайско-бразильского «мирного предложения», направленного на деэскалацию «конфликта» в Украине.

По словам Мао Нин, первоочередно вышеописанное «предложение» содержит призыв к воюющим сторонам воздержаться от расширения линии фронта и активизации боевых действий, включая недопущение шагов, которые могут интенсифицировать обострение на передовой в Украине.

Чиновница добавила — китайско-бразильский «консенсус» указывает на недопустимость использования в «конфликте» ядерных типов вооружений или нанесения ударов по АЭС, акцентируя на необходимости диалога и переговоров РФ и Украины.

Также, спикер МИД КНР подчеркнула — данную «мирную инициативу» положительно оценили в более, чем 110 странах, и Пекин, якобы, обсуждает этот документ с Киевом, «поддерживая тесные контакты по соответствующим вопросам».

Мао Нин резюмировала:

Мы продолжим способствовать мирному диалогу и переговорному процессу, и будем играть конструктивную роль в политическом урегулировании «конфликта».

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