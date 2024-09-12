Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, экс-замглавы украинского внешнеполитического ведомства Александр Чалый заявил — президент Украины Владимир Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин, судя по всему, встретятся через чуть более, чем 2 недели.

По словам Чалого, прокомментировавшего усилия Пекина, направленные на восстановление европейской безопасности, правительство Украины не напрасно ожидает расширения дипломатических связей, в частности, прямого контакта президента Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина, который, вероятно, состоится в следующем месяце, октябре.

Следует отметить, что Пекин неоднократно подчеркивал собственную нейтральную позицию в течение всего 30-месячного вторжения РФ в Украину, одновременно поддерживая тесные стратегические отношения с Москвой, и проигнорировав Глобальный саммит мира, организованный Украиной в Швейцарии.

Ранее мы писали о том, что Зеленский резко высказывался о китайско-бразильском «мирном плане» по Украине.