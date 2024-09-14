Как информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА-Новости», северокорейский лидер Ким Чен Ын дал обещание углубить связи с Москвой в период проведения переговоров с секретарем Совбеза страны-агрессора Сергеем Шойгу, сейчас находящегося в КНДР с визитом.

На встрече с Шойгу, который до мая текущего года, на протяжении 12 лет, возглавлял оборонное ведомство государства-террориста, Ким «подтвердил, что его правительство и в дальнейшем будет расширять сотрудничество» с РФ, основываясь на соглашении, подписанным с кремлевским тираном Владимиром Путиным в июне.

В частности, 4 статьей указанного соглашения предполагается, если РФ или КНДР подвергнутся нападению со стороны какой-либо страны или нескольких государств, окажутся в состоянии войны, то либо Москва, либо Пхеньян, обязаны незамедлительно оказать соответствующую помощь всеми имеющимися средствами, включая создание механизмов по осуществлению совместных мероприятий, способствующих укреплению обороноспособности.

Ранее мы писали о том, что британские разведчики указали на главную опасность для Украины в получении иранских ракет РФ.