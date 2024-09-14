Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Владимира Зеленского, сегодня, 14 сентября, Украина и РФ снова провели обмен военнопленными.

По словам Зеленского, речь идет о 82 рядовых, сержантах и 21 офицере, являющихся защитниками Киевщины, Донетчины, Мариуполя и «Азовстали», Луганщины, Запорожья, Харьковщины. В частности, воинах ВСУ, Нацгвардии Украины, Госпогранслужбы и полицейских.

При этом, 103 «хороших русских», пополнивших «обменный фонд» Украины, Силы обороны пленили в период наступления на Курщине: потенциальных оккупантов переместили на территорию Беларуси, где им предоставят необходимую «психологическая и медицинскую помощь».

Как стало известно, помочь такому количеству украинских военнослужащих вернуться из застенков РФ, предсказуемо, смогли лишь представители Объединенных Арабских Эмиратов.

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Ранее мы писали о том, что Андрющенко сообщал, сколько защитников Мариуполя остается в российском плену.