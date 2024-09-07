Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, опубликованное «Эспрессо», более 1 300 украинских военных, оборонявших этот временно оккупированный город от армии Путина, все еще находятся в застенках страны-агрессора.

По словам Андрющенко, бойцы из гарнизона Мариуполя, вернувшиеся из российского плена, делятся ужасающими историями.

В частности, на этой неделе снова заработала карательная машина государства-террориста: двум бойцам — одному морпеху, а второму, — из «Азова», были вынесены псевдоприговоры, основанные на ложных обвинениях. В итоге, российская система приговорила защитников к 22 и 23 годам заключения соответственно.

Подобным образом оккупанты намереваются весь гарнизон Мариуполя, посредством идентичных приговоров, перевести из статуса военнопленных в статус обычных преступников, затруднив процесс обмена, и пытаясь «поднять цену» за каждого украинца, чтобы не отпускать защитников согласно действующим формулам, и требовать побольше россиян «в обмен на наших».

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, сколько военных РФ удалось взять в плен на Курщине.