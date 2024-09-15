Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «VictorPinchukFoundation», премьер-министр Денис Шмыгаль заявил — правительство допускает сценарий, предусматривающий увеличения объемов «экономического бронирования» граждан от мобилизации.

По словам Шмыгаля, вопреки тому, что мобилизация сегодня является приоритетным вопросом, касающимся выживания страны, государство понимает — необходимо соблюдать баланс в рамках определенной координации правительства, военных и отечественного бизнес-сектора.

В частности, Кабмин планирует обновить «продукт бронирования для бизнеса» в краткосрочной перспективе, однако с обязательным выполнением принципа «воюй или работай». То есть граждане обязаны либо защищать Украину, «платя за нашу будущую победу своими жизнями», либо работать, наполняя госбюджет, производя оружие и создавая условия «для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой».

Кроме того, Шмыгаль добавил — сейчас более 900 000 человек в бизнесе-сфере забронированы, и такое количество можно увеличить, при условии, что будет «соблюдена полностью «математика» мобилизации».

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль анонсировал «красные линии» для экономического бронирования от мобилизации.