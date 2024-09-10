Глава Кабмина во время пресс-конференции сообщил, что правительство утвердило определенный подход к бронированию украинцев. Чтобы этот принцип «воюй или работай» функционировал справедливо, власти привлекли военных, информирует «НБН».

Премьер объяснил, для экономического бронирования есть ряд параметров, которые касаются ОПК, дефицитных профессий, критических предприятий, отсутствия задолженности по уплате налогов и т.д.

Глава правительства добавил, что в этом вопросе есть главный принцип: не может быть, чтобы кто-то откупился от защиты страны. Поэтому власти определят «красные линии» – прозрачные и понятные правила бронирования.

Напомним, в Минцифры перечислили условия, при которых провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех сотрудников.