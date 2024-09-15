Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал издания BILD, в ближайшие недели президент Владимир Зеленский отправится с визитом в США, где ознакомит Вашингтон со своей стратегией победы Украины.

По словам военного обозревателя издания, являющегося экспертом по анализированию открытых данных, Юлиана Репке, прежде всего, речь в «плане победы» пойдет о готовности согласиться на «локальное прекращение огня» на некоторых участках передовой Украины, что, скорее всего, лишь временно заморозит ситуацию.

Впрочем, военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене, полагает — Зеленский, якобы, стремится поставить все на «одну карту», попытавшись добиться перелома в ходе войны, но для этого украинскому лидеру следует дождаться решение президента США Джозефа Байдена, и это свидетельствует о том, «в каком отчаянии уже находится Украина».

Кроме того, данный «план победы», как не удивительно, предусматривает получение разрешения на развертывание западного дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ.

Также, Юлиан Репке объяснил смену приоритетов Украины тем, что из 60 обещанных F-16, Воздушные силы ВСУ получили лишь 4, а из 400 немецких танков (должны были прибыть с начала 2024 года), на украинском фронте не выявлено ни единого.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, сколько ракет, БПЛА и КАБов РФ выпустила по Украине за неделю.