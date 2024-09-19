Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу федеральных властей Германии, Украина получит обещанный военный груз, в который вошли танки Leopard 1-A5 и долгожданные артснаряды.
В частности, следующий пакет немецкой помощи включает:
- 22 танка Leopard 1-A5 (приобретены при участии Дании);
- 61 000 штук 155-миллиметровых артснарядов;
- 5 вездеходов Bandvagn-206 на гусеничном ходу;
- 1 транспортер повышенной проходимости Warthog на гусеничном ходу;
- 3 самоходные ЗРК GEPARD с запчастями;
- 2 радиолокационные станции (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D;
- 10 пулеметов MG-3 с запасными стволами и казенной частью (500 деталей);
- 1 млн БК к огнестрельному оружию;
- 30 дронов VECTOR плюс запчасти;
- 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN,
- 20 аквадронов;
- 12 разведывательных дронов SONGBIRD;
- 6 разведывательных дронов Hornet-XR;
- 3 мостоукладочных танка BEAVER плюс запчасти;
- 1 бронированную инженерную спецмашину DACHS;
- 6 саперных спецтанков WISENT-1 плюс запчасти;
- 16 наземных РЛС наблюдения;
- 2 систем антиракетной защиты вертолетов AMPS;
- 2 авто охраны для пограничников;
- 120 грузовиков, микроавтобусов, вездеходов и мобильных цистерн Zetros.
Ранее мы писали о том, что Германия обещала продолжать усиливать ПВО Украины без ограничений.
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