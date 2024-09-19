Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу федеральных властей Германии, Украина получит обещанный военный груз, в который вошли танки Leopard 1-A5 и долгожданные артснаряды.

В частности, следующий пакет немецкой помощи включает:

22 танка Leopard 1-A5 (приобретены при участии Дании);

61 000 штук 155-миллиметровых артснарядов;

5 вездеходов Bandvagn-206 на гусеничном ходу;

1 транспортер повышенной проходимости Warthog на гусеничном ходу;

3 самоходные ЗРК GEPARD с запчастями;

2 радиолокационные станции (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D;

10 пулеметов MG-3 с запасными стволами и казенной частью (500 деталей);

1 млн БК к огнестрельному оружию;

30 дронов VECTOR плюс запчасти;

20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN,

20 аквадронов;

12 разведывательных дронов SONGBIRD;

6 разведывательных дронов Hornet-XR;

3 мостоукладочных танка BEAVER плюс запчасти;

1 бронированную инженерную спецмашину DACHS;

6 саперных спецтанков WISENT-1 плюс запчасти;

16 наземных РЛС наблюдения;

2 систем антиракетной защиты вертолетов AMPS;

2 авто охраны для пограничников;

120 грузовиков, микроавтобусов, вездеходов и мобильных цистерн Zetros.

Ранее мы писали о том, что Германия обещала продолжать усиливать ПВО Украины без ограничений.