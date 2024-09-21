Как сообщает «НБН» со ссылкой X-аккаунт главы МИД Андрея Сибиги, в соответствии с данными украинской разведки, Москва планирует обстреливать критические объекты ядерной энергетики страны в преддверии зимы.

По словам Сибиги, речь идет об ударах по открытым распределительным устройствам АЭС и подстанциям передачи, являющихся критически-необходимыми для стабильности и безопасности функционирования атомной энергетики.

Глава МИД подчеркнул, что повреждение вышеописанных объектов сформирует высокую степень риска возникновения ядерной катастрофы, которая будет иметь глобальные последствия. Весь перечень указанной информации уже передан украинскими спецслужбами партнерам, включая инспекцию МАГАТЭ.

Ранее мы писали о том, что Зеленский объяснял, почему Украине необходимо оперативно предоставить дальнобойное оружие.