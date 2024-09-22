Как информирует «НБН», ссылаясь на сведения и фотоснимки, обнародованные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), обстрелом государства-террориста повреждено почти 10 объектов гражданской инфраструктуры, а также ранены мирные жители Харькова (21 человек, 3 из которых — несовершеннолетние).

В частности, авиаударом РФ выбиты стекла и деформированы фасады в 7 многоквартирных домах, 1 дошкольном учебном заведении (детсаде) и повреждено 21 автотранспортное средство.

Из 16-этажного жилого дома, возле которого упала авиабомба «второй армии мира», удалось эвакуировать 68 граждан.

Кроме того, специалистами-спасателями ликвидированы возгорания 4 авто на суммарной площади в 50 квадратных метров и осуществлялись мероприятия по разборке разрушенных конструкций у входа в подъезд вышеописанной многоэтажки.

К оперативному устранению последствий вражеского авиаудара привлекались 8 единиц спецтехники и 44 «чрезвычайника».

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее наш информационный портал писал о том, что в МИД Украины предупреждали — РФ готовится к нанесению ударов по ядерной энергетике Украины.