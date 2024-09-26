Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале «Энергоатома», российско-оккупационные войска не прекращают угрожать безопасности украинских АЭС.

В частности, в ночь на этот четверг, 25 сентября, удалдось зафиксировать очередной пролет российско-иранского дрона-камикадзе «Герань-2/Шахед» на критически низкой высоте рядом с промышленной площадкой Ровенской АЭС (РАЭС).

В «Энергоатоме» подчеркнули — действия армии Путина представляют прямую угрозу для отечественных АЭС, и относительно каждого такого факта, энергетики сообщают соответствующим учреждениям (видимо, речь идет о МАГАТЭ), поскольку никто не располагает правом на игнорирование принципов ядерной и радиационной безопасности.

В «Энергоатоме» акцентировали:

Энергетический террор — одна из вражеских тактик ведения войны. Однако он должен быть как можно быстрее прекращен.

Ранее мы писали о том, что Сибига предупреждал — РФ готовится обстреливать объекты ядерной энергетики Украины.