Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале «Энергоатома», российско-оккупационные войска не прекращают угрожать безопасности украинских АЭС.
В частности, в ночь на этот четверг, 25 сентября, удалдось зафиксировать очередной пролет российско-иранского дрона-камикадзе «Герань-2/Шахед» на критически низкой высоте рядом с промышленной площадкой Ровенской АЭС (РАЭС).
В «Энергоатоме» подчеркнули — действия армии Путина представляют прямую угрозу для отечественных АЭС, и относительно каждого такого факта, энергетики сообщают соответствующим учреждениям (видимо, речь идет о МАГАТЭ), поскольку никто не располагает правом на игнорирование принципов ядерной и радиационной безопасности.
В «Энергоатоме» акцентировали:
Энергетический террор — одна из вражеских тактик ведения войны. Однако он должен быть как можно быстрее прекращен.
Ранее мы писали о том, что Сибига предупреждал — РФ готовится обстреливать объекты ядерной энергетики Украины.
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