Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» Владислава Волошина, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», в течение последних дней, путинские войска переместили на Запорожское направление более двух десятков легких транспортных средств, которые смогут потенциально принять участие в штурмовых действиях.

По словам Волошина, располагающего данными, предоставленными военной разведкой, «освободители» интенсивно накапливают личный состав штурмовых групп под Приютным и получили с резервной базы хранения автотранспорта Южного военного округа РФ 25 автомобилей-багги, что прямо свидетельствует о подготовке усиленных наземных атак российским командованием.

При этом, спикер «Таврии» отдельно подчеркнул:

Ситуация стабильная, но может осложниться в любой момент.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в 72-й ОМБр комментировали сообщения западных СМИ о выходе бригады из Угледара.