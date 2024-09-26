Накануне издание Forbes заявило, что якобы на прошлой неделе, когда путинские оккупационные силы угрожали флангам Угледара, 72-я ОМБр численностью 2000 бойцов «начала тихо отходить на более удобные для обороны позиции».

Один из аналитиков в комментарии западному СМИ сказал, что украинские силы начали постепенно выходить из города, информирует «НБН».

Сегодня в Telegram-канале 72-й отдельной механизированной бригады появилось видео, на котором защитник отреагировал на публикацию западных журналистов.

Боец сообщил, что военнослужащие бригады хотят опровергнуть заявления псевдоэкспертов о том, что их подразделение вышло из Угледара. По его словам, несмотря на тяжелые штурмы и обстоятельства, защитники 72-й ОМБр остаются в городе, который контролируется ВСУ.

Напомним, начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал о ситуации в Угледаре и боях за город.