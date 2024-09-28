Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен в период встречи с главой МИД КНР Ван И заявил — Вашингтон весьма обеспокоен из-за китайской поддержки военно-промышленного комплекса РФ, а разговоры Пекина о способствовании наступления мира в Украине не несут никакой смысловой нагрузки.

Исходя из слов Блинкена, около 70 процентов промышленного оборудования (станков и прочего) и 90 процентов микрочипов и идентичной электроники, ввозящихся в Россию, поставляются Китаем и Гонконгом, что ощутимо помогает государству-террористу в производстве ракет, реактивных снарядов, бронетехники и боеприпасов, требующихся для продолжения и расширения боевых действий в Украине.

Госсекретарь США подчеркнул: несмотря на то, что Пекин утверждает, с одной стороны, что «хочет мира и дождаться конца конфликта», он, с другой стороны, все же позволяет собственным компаниям скрыто или явно действовать, тем самым помогая Путину не прекращать агрессию, и это, с учетом «мирного плана» Китая, — «не имеет смысла».

Ранее мы писали о том, что Трамп заявлял — если Харрис станет президентом США, то Третья мировая война неизбежна.