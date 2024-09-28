Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, опубликованные в официальном Facebook-профиле Национальной полиции Украины, правоохранители Сумщины документировали последствия циничной атаки государства-террориста на медучреждение, в результате которой, по предварительной информации, 6 человек погибли и 10 — получили ранения различной степени тяжести.

Сейчас на местах обстрелов ведут работу следственно-оперативные группы, саперы-взрывотехники и бригады соответствующих профильных служб. Сотрудники Нацполиции перенаправляют население в безопасные места, извлекают из-под завалов больницы раненых, а медики предоставляют необходимую помощь.

Также, не прекращается поисково-спасательная операция.

В соответствии с обновленными данным местной областной военной администрации, в результате вражеского удара по Сумам, погибли 7 человек и 12 — тяжело ранены.

Фото — facebook.com/UA.National.Police

Фото — facebook.com/UA.National.Police

Фото — facebook.com/UA.National.Police

Фото — facebook.com/UA.National.Police

Ранее мы писали о том, что в Сумской ОВА рассказывали о первом ударе РФ по городу.