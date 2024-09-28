Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения и видео, обнародованные в официальном Telegram-канале главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Артема Кобзаря, пока известно о двух попаданиях российско-иранских дронов-камикадзе.

По словам Кобзаря, субботним утром «вторая армия мира» нанесла авиационный удар по одному из учреждений здравоохранения в Сумах, применив ударные беспилотники типа «Герань-2/Шахед».

В соответствии с предварительной информацией, есть как минимум несколько пострадавших среди мирного населения.

На данный момент, на местах «прилетов» вражеских дронов-камикадзе работают все надлежащие службы, в частности, исходя из видео, речь идет о специалистах-спасателях и бригадах «экстренной медицинской помощи».

Позднее глава ОВА дополнил:

Произошел повторный авиационный удар. Враг направил БПЛА типа «Шахед» на жилой сектор.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в облпрокуратуре показывали кадры разрушенного ракетой здания управления полиции в Кривом Роге.