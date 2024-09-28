Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение замглавы НБУ Сергея Николайчука, прозвучавшее на YouTube-канале «Центр економічної стратегії», даже если парламент одобрит очередной закон, касающийся повышения налогов, такие действия не окажут значительного влияния на темпы инфляции в стране.

По словам Николайчука, в банке-регуляторе уже провели надлежащие расчеты, которые изложили в соответствующе июльском отчете: документом рассматриваются потенциальные негативные инфляционные эффекты, спровоцированные повышением ставок налогообложения, включая НДС.

Кроме того, экспертами НБУ проанализирован ряд парламентских «инициатив», и сделан определенный вывод — «большинство из них будут оказывать преимущественно нейтральное влияние на цены».

Замглавы НБУ добавил — поднятие размеров налогового сбора с доходов будет компенсироваться возвратом дополученных бюджетных ресурсов в экономический сектор страны в виде государственных расходов, что не позволит сформироваться значительному давлению на объемы спроса, то есть не приведет к росту цен.

Ранее мы писали о том, что в НБУ обновили тарификацию национальной платежной системы «Простір».