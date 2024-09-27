Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт НБУ, корректировка вышеописанных тарифов вызвана изменением себестоимости предоставляемого функционала, а также усилением конкуренции на внутреннем рынке страны.

Предполагается, что повышение тарифов позволит НБУ обеспечить конкурентоспособность с последующим развитием НПС «Простір». В частности, цены на услуги сейчас выглядят нижеуказанным образом:

за присоединение банков и небанковских финучреждений — 10 000 гривен;

за присвоение юридическим лицам статуса «независимых процессинговых центров» — 15 000 гривен;

за получение юрлицами статуса «информационного эквайра» — 17 300 гривен;

за подключение к центральному маршрутизатору и расчетно-клиринговой базе системы с интеграционным тестированием сектора эквайринга — 148 000 гривен;

за обработку маршрутизатором транзакций, подпадающих под клиринг списка кодификации в категории торговцев — 0,02 гривны/операция.

Также, пересмотрены тарифы за сопровождение программного обеспечения (ПО) серверов, установку ПО, оказание информационных услуг (со стороны эквайров), процесс маршрутизации, обработку данных и проведение взаиморасчетов между банками.

Ранее мы писали о том, как в Нацбанке объясняли ускорение темпов инфляции в последние месяцы.