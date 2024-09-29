Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), ряд сообщений, появившихся в иноСМИ о предоставлении Китаем определенной помощи России, позволяют проигнорировать попытки Пекина по выставлению себя в качестве «нейтрального посредника в войне».

В частности, западные функционеры выявили — одна из китайских компаний регулярно отправляет России партии военных БПЛА для испытаний и потенциального применения на передовой в Украине. Неуказанная компания из КНР заключила договоренность с РФ в прошлом году, при этом, уже собраны «четкие доказательства» о поставках стране-агрессору «смертоносного оружия для использования в Украине».

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял — приблизительно 70 процентов промышленного оборудования (станков) и 90 процентов микроэлектронных компонентов, российская «оборонка» (военно-промышленный комплекс) получает от Китая и Гонконга. Таким образом, действия КНР «расходятся с реальностью», вопреки тому, что Пекин перманентно указывает на желание достижения мира в Украине, одновременно позволяя своим компаниям помогать государству-террористу в войне.

В ISW резюмировали:

Пекин неоднократно пытался показать себя нейтральным посредником в войне в Украине, но постоянные сообщения о помощи КНР российским военным усилиям подрывают это утверждение.

Ранее мы писали о том, что Кремль воспользуется китайско-бразильской платформой «Друзья мира» для имитации мирных усилий.