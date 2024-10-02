Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Регины Харченко, воздушной атакой российско-оккупационных войск на данный населенный пункт, повреждено около 200 жилых домов.

По слова Харченко, располагающей обновленной информацией, задокументированы разрушения в 181 частном домовладении, расположенных в двух районах Запорожья.

В частности, вследствие вчерашней атаки крылатыми авиабомбами, совершенной государством террористом, в Коммунарском районе повреждены 160 домов, а в Шевченковском районе — 21 дом.

Кроме того, городскими службами до сих пор не прекращается устранения последствий вышеописанных «прилетов».

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 1 октября, армия Российской Федерации сбросила на Запорожье не менее шести авиабомб.