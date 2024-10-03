Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале уполномоченного ВРУ по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца, полномасштабное вторжение РФ нанесло экосфере Украины ущерба на миллиарды долларов.

По словам Лубинца, государство-террорист совершило в Украине более 4 700 экологических преступлений на 64 млрд долларов. В частности, речь идет о загрязнении почвенного покрова, водных ресурсов и источников и воздуха, что нанесло огромный ущерб отечественному природно-заповедному фонду.

Кроме того, из-за российской вооруженной агрессии, Украина стала самой заминированной страной мира: в соответствии с данными ООН, такие действия РФ ставят под угрозу жизни и здоровье более 6 млн человек, поскольку потенциально опасными (из-за мин) считаются около 142 000 квадратных километров территории.

Ранее мы писали о том, как Лубинец реагировал на сообщения иноСМИ о соглашении между Украиной и РФ по обмену детьми.