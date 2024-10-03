Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», по мнению главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксоланы Пидласы с колебанием показателя ПМ связана корректировка многочисленных социальных выплат, однако правительство проигнорировало заботу о малообеспеченных слоях населения страны.

По словам Пидласы, негатив к государству вполне обоснован, так как официальным документом (государственным бюджетом) установлено — граждане в состоянии выжить на 3 000 гривен, при этом, в Министерстве социальной политики, практически «на соседней улице» уже рассчитали «фактический, реальный прожиточный минимум», который равен, «примерно», 9 000 гривен.

Глава бюджетного комитета парламента добавила — следует вовсе отказаться от понятия «прожиточный минимум» в бюджетных расчетах, внедрив отдельную базовую величину, которая станет основополагающей при определении сумм зарплат в некоторых секторах, в частности, судопроизводстве, прокуратуре и антикоррупционных структур.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Раде комментировали «заморозку» социальной помощи и пенсий в Украине.