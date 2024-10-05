Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), накануне, 4 октября, украинская армия продолжила наступательную операцию на территории Глушковского района в Курской области.

Аналитики Институт изучения войны подметили — российские «военкоры» утверждали о непрекращающихся боевых действиях под Веселым (южнее Глушково), но в оборонном ведомстве страны-агрессора уверяли в другом, — путинские войска якобы отразили все атаки Сил обороны рядом с Новым Путем (к югу от Веселого).

Один из так называемых «военкоров» сообщал — армия Путина недавно отбила свои прежние позиции возле Веселого, но не смогла осуществить идентичные действия у Медвежьего (юго-восточнее Глушково).

Таким образом, на ключевом «украинском плацдарме» в Курской области вчера продолжались интенсивные бои, однако подтвержденных изменений на фронтовой линии не фиксировалось.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW сообщали сроки, в которые активная фаза наступления РФ на Восточном направлении завершится.