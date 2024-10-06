Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-каналах украинского военного журналиста Богдана Мирошникова и аналитического проекта DeepState, у села Цукурино на Донетчине (Кураховское направление) «освободителям» удалось прорвать оборонную линию ВСУ вдоль железной дороги.

По словам Мирошникова, некоторые оккупанты пытаются закрепиться в западной части указанного села, при этом, основные силы армии Путина этого не ждут, и начали осуществлять атаки на близлежащую птицефабрику.

Военкор подчеркнул, что ничего хорошего от вышеописанных обстоятельств не ожидает, так как полная утрата ВСУ контроля над Цукуриным спровоцирует возникновение огромных проблем под Селидовым.

Продвижение российско-оккупационных войск в районе Цукуриного продемонстрировал и украинский инфоресурс DeepState, который обновил интерактивные карты.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что разведка Британии указывала на следующие цели армии Путина после захвата Угледара.