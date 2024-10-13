Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца, вышеописанные действия вояк армии Путина грубо нарушают Женевскую конвенцию, в частности, относительно обращения с военнопленными.

По словам Лубинца, он снова направил соответствующие обращения касательно совершения очередного преступления россиянами в адрес представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста.

Омбудсмен добавил, что недавняя массовая казнь украинцев не должна оставаться безнаказанной, и враги обязаны понести весь спектр надлежащей ответственности. Кроме того, Россия подтверждает, что является явным государством-террористом, регулярно нарушающим все правила и обычаи войны.

Лубинец резюмировал:

Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!

Ранее мы писали, что DeepState обнародовали геолокацию и фото казни девяти военнопленных защитников.