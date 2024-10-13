Как сообщает «НБН» со ссылкой на Telegram-канал аналитического проекта DeepState, «хорошие русские» в очередной расстреляли группу пленных украинских военных.

В DeepState информируют — россияне снова совершили военное преступление, нарушив правила и обычаи ведения войны, фактически осуществив казнь безоружных украинцев: 10 октября были расстреляны операторы БПЛА и смежники под населенным пунктом Зеленый Шлях.

На данный момент, проводится выяснение дополнительных деталей и обстоятельств преступления вояк РФ, однако уже известно — наши воины выходили на позиции, предполагая, что находятся относительном тылу, но вынужденно вступили в боестолкновение с врагом и отстреливались до последнего: так количество боеприпасов было ограниченным, украинцам пришлось сдаться.

Аналитики добавили, что данная ситуация обсуждалась с командованием ВСУ на разных участках Курщины, и был сделан вывод:

Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью.

Фото — t.me/DeepStateUA

Ранее мы писали о том, что 5 октября захватчики расстреляли безоружного пленного защитника Украины.