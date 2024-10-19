Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании, аналитики военной разведки прогнозируют — в течение следующих недель путинские войска попробуют достигнуть определенного продвижения под Купянском в восточной части Харьковской области.

По мнению военных разведчиков Британии, «вторая армия мира» остановилась в нескольких сотнях метров от реки Оскол, приблизительно в 20 километрах южнее Купянска.

В британском оборонном ведомстве полагают — непрекращающиеся атаки «освободителей» затрудняют операции Сил обороны на восточном берегу Оскола, и по этой причине, 15 октября украинскими властями объявлена эвакуация гражданского населения из ряда населенных пунктов в данном районе.

Следует отметиться, что после летнего контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года, ВС РФ время от времени предпринимали действия, направленные на возвращение контроля над Купянском, поскольку город расположен на Осколе, и является железнодорожным узлом, поддерживающий «украинские операции в этом районе».

Ранее мы писали о том, что в ВСУ раскрывали приоритетную задачу армии Путина на Купянском направлении.