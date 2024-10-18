Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по словам Олеся Маляревича, являющегося замкомандира батальона ударных БПАК «Ахиллес» 92 ОШБр, на Купянском направлении «освободители» продолжают давить, стремясь выйти на определенный участок.

Исходя из слов Маляревича, «вторая армия мира» продолжает уничтожать здания в Купянске, прибегая к традиционной тактике сброса корректируемых/управляемых авиабомб (КАБов) и осуществляя удары прочими артиллерийскими средствами. Сейчас обстановка в окрестностях города весьма напряженная: оккупанты давят, стараясь выйти к левому берегу реки Оскол. При этом, задействованные бригады ВСУ здесь наносят максимальное поражение захватчикам, «утилизируя» все, что движется в их сторону.

Военный добавил — на Купянском направлении более 2 недель, была эффективно отбита вражеская атака 50 единицами бронетехники (40 — уничтожено), фактически, «мясной штурм»:

Враг хотел одним днем продвинуться на 2,5 километра и выйти к левому берегу бронетанковой колонной. Но они не учли количества наших БПЛА, людей и техники на линии обороны. В результате их техника была уничтожена.

Фото — espreso.tv

Ранее мы писали о том, что разведка Британии объяснила, как удары ВСУ по Крыму влияют на военный потенциал РФ.