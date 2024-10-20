Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль главкома ВСУ Александра Сырского, вопреки всем попыткам «второй армии мира» перехватить инициативу, боевая обстановка контролируется Силами обороны Украины в данных регионах.

По словам Сырского, в указанных областях украинскими воинами храбро и эффективно выполняются поставленные боевые задачи. Кроме того, будут учтены пожелания и предложения командиров задействованных бригад относительно дальнейших действий на Сумщине и Курщине, а также оказана соответствующая помощь в урегулировании проблемных вопросов.

Главком ВСУ добавил, преимущество «освободителей» в живой силе и бронетехнике нивелируется мастерством и профессионализмом украинской армии, которая не дает стране-агрессору достичь цели.

Сырский резюмировал:

Большая благодарность нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество, стойкость и неустанный ратный труд.

Ранее мы писали о том, что операция ВСУ на Курщине принуждает РФ к ускоренному обмену военнопленными.